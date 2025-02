Quifinanza.it - Decreto Bollette 2025, bonus sociale e imprese energivore: le novità sul tavolo

Il Consiglio dei ministri si accinge a mettere mano al solito puzzle energetico, il, cercando di assemblare misure contro il caro energia e una riforma sul nucleare. L’incontro è fissato per oggi 28 febbraio, alle 9.00, a Palazzo Chigi.Giorgia Meloni ha riunito l’altro ieri il suo team, tra cui il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per un’altra sessione di equilibrismo politico ed economico. Da un lato, le famiglie che arrancano trafuori controllo, dall’altro,sempre più rumorose nelle richieste di aiuti. La coperta è corta, i soldi pochi e trovare una quadra senza scontentare nessuno è una sfida che si gioca sul filo del rasoio., risorse limitate e focus sulle fasce più vulnerabiliAl momento il governo è in piena navigazione a vista, cercando di barcamenarsi tra risorse limitate e pressioni crescenti.