Calciomercato.it - De Zerbi e il ritorno in Serie A: l’annuncio fa chiarezza

Roberto Desvela il suo futuro, annuncio importante da parte del tecnico accostato nuovamente a squadre italiane dagli ultimi rumoursPrima inA, sulla panchina del Sassuolo, quindi all’estero, con Shakhtar Donetsk, Brighton e ora Marsiglia, Roberto Desi è segnalato come uno degli allenatori più interessanti in circolazione. In grado sempre di dare una propria impronta di gioco alle sue squadre, perfettamente riconoscibile e molto accattivante, con risultati di tutto rispetto.Dee ilinA:fa– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Anche in Francia, il tecnico sta facendo davvero molto bene. Alla lunga, era difficile reggere al ritmo del Psg, ma intanto il suo Marsiglia è al secondo posto in classifica. Un rendimento che fa sì che su Deci sia sempre una certa attenzione, anche nell’ottica di un possibilein Italia.