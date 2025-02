Sport.quotidiano.net - De Vitis scuote un Rimini ferito : "Umiltà e intensità le nostre armi"

E poi all’improvviso ilsi riscopre fragile. Non tanto da far suonare i campanelli d’allarme. Ma la partita persa contro l’Arezzo i biancorossi vogliono dimenticarla in fretta. Pur non concedendo troppo agli avversari, la squadra di Buscè ha prestato il fianco ai toscani quando non occorreva farlo. Rompendo quella buona striscia di giornate senza subire gol (tre tra coppa e campionato). "Alla fine il nostro portiere non è stato troppo impegnato – fa un bilancio globale il difensore dei biancorossi Alessandro De– però in quelle due situazioni che hanno portato ai gol dell’Arezzo siamo stati leggeri. Cosa che negli ultimi due mesi non ci era capitata dando sempre la sensazione di grande solidità". Situazioni che Buscè e i suoi in settimana hanno rimesso sotto la lente per capire gli errori e non ripeterli.