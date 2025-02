Anteprima24.it - De Vita Soccer penalizzata, Federici attacca: “Decisione ingiusta. Testata al mister, ma veniamo puniti noi!”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Denon accetta la sentenza sportiva che penalizza il club sannita per i fatti accaduti durante la gara casalinga dell’Under 17 contro la Sandro Abate di Avellino.A parlare è il direttore sportivo Mirko, che contesta lacomunicata ieri: “Dopo 10 minuti dall’inizio del primo tempo un dirigente della Sandro Abate aggredisce con unailAlfredo De, il quale riporterà un importante livido. È l’arbitro a sedare la lite. In questo caso non ci sarà nessun cartellino rosso a penalizzare lo scorretto dirigente avversario. Ma il commissario di campo giurerà di aver messo a referto quanto accaduto ai danni di De. Peccato che alla fine il commissario non manterrà quanto promesso. È proprio il commissario di campo che elargirà complimenti al club sannita per il corretto comportamento e l’ottima gara che fino a quel punto stavamo vincendo.