Ilrestodelcarlino.it - De Vecchis, attacco a Spazzafumo:: "Ha fatto pochissimo per la città"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimarrà in minoranza, Simone De, e annuncia battaglia nei confronti dell’amministrazione comunale che, ieri mattina, ha attaccato frontalmente, analizzando i tre anni di mandato recentemente trascorsi. "Ad Azione mi sono tesserato nel 2019, perché mi interessava il progetto politico creato da Calenda – spiega il consigliere del gruppo misto - Poi mi sono attivato per le comunali attraverso la lista Rivoluzione Civica e quandoha vinto le elezioni mi sono diviso dal gruppo locale – di Azione, nda - che protendeva per Canducci. Gruppo con il quale ho ripreso contatto da quando sono passato all’opposizione, rifacendo la tessera a sostegno della proposta politica di Giulia Pastorella sul nazionale. Di recente, in Azione è entrato anche Umberto Pasquali, ma si sappia che non rientrerò in maggioranza, perché non ci sono le condizioni".