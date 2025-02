Secoloditalia.it - De Gasperi santo subito (o quasi): c’è il primo passo per la beatificazione

Si è chiusa oggi la fase diocesana della causa die canonizzazione per Alcide De. “È una delle figure più significative della storia italiana del XX secolo, un uomo che, con la sua visione politica e la sua capacità di governo, ha saputo guidare l’Italia in una delle sue fasi più difficili”, ha sottolineato il Vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina. “La sua capacità di mediazione, il pragmatismo e il forte senso dello Stato lo rendono ancora oggi un modello di riferimento per la politica italiana ed europea”, ha aggiunto il cardinale. “Deè stato riconosciuto come un uomo di grande fede e integrità morale. Numerosi testimoni e storici concordano nel descriverlo come un politico mosso da una profonda spiritualità e da una visione cristiana della vita e del servizio pubblico”, ha detto ancora Reina spiegando che “non si limitò a professarla nel privato, ma la tradusse in un impegno concreto nella costruzione di una società giusta e solidale”.