Tpi.it - Ddl Spazio, Pandolfo (Pd): “Nessuna crociata anti-Musk e Starlink. Ma non possiamo affidarci a un monopolista”

Leggi su Tpi.it

Nessun inciucio tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia econtro Elonné tantomeno pregiudizi verso il serviziodi SpaceX ma solo un’attenzione alla salvaguardia della sicurezza nazionale e della capacità produttiva italiana e alla garanzia del ritorno industriale per il sistema-Paese nel settore dell’economia dello. Così il deputato Albertodel Pd risponde ad Andrea Stroppa, rappresentante in Italia di, che aveva criticato “l’intesa tra Pd e Fratelli d’Italia” sul Ddlalla Commissione attività produttive della Camera, dove erano passati all’unanimità due emendamenti proposti dall’opposizione. «Il PD ha impostato il suo contributo alla legge come una, e FdI gli è andata dietro», aveva scritto Stroppa sui social, che prima aveva avvisato gli «amici di FdI»: «Evitate di chiamarci per conferenze o altro».