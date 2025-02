Gamberorosso.it - "Dazi Usa? Avviare subito un negoziato o il vino rischia l'uscita dal mercato". L'appello di Uiv all'Europa

Leggi su Gamberorosso.it

Il mix negativo provocato daidel 25% sui beni europei annunciato dagli Stati Uniti potrebbe costare quasi un miliardo di euro nel valore dell'export diitaliano. Un impatto che, secondo Unione italiana vini, include anche la perdita di Pil. Infatti, come ha dichiarato il commissario Ue agli Affari economici Valdis Dombrovskis a Repubblica «a medio termine il Pil globale scenderà del 7%. Come perdere il Pil complessivo della Germania e della Francia».Il sindacato vitivinicolo parla di «effetto a cerchi concentrici», dagli(con una perdita stimata a 472 milioni di euro e un -25% sul 2024) ai Paesi colpiti direttamente dalle nuove tariffe firmate Donald Trump, che potrebbero rallentare o recedere, come la Germania.Stati Uniti - Casa Bianca - Campidoglio - foto wirestock su FreepikConto salatoNel conto (salato) va considerato anche la recessione del Canada, dove l’export italiano del 2025 potrebbe segnare un -6%, e anche della stessa l’Unione europea, con una stima di -5%, pari a 216 milioni di euro in meno.