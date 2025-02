Quotidiano.net - “Dazi reciproci con la Ue”. L’ira di Trump: “Ci trattate male”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 febbraio 2025 – Donaldmette nel mirino l’Iva al 20 per cento sulle importazioni di prodotti americani in Europa e avvisa che si regolerà di conseguenza: “Non ci piace come l’Ue tratta le nostre aziende. Avremocon l’Ue”. E così, in una rincorsa che va avanti da settimane, il presidente Usa individua l’oggetto del contendere con Bruxelles. Ma la sua minaccia, pronta a scattare il 2 aprile, non trova l’Europa ferma. “In un’epoca di conflitti e intensa competizione, c’è bisogno di amici fidati per l’Europa – avvisa Ursula von der Leyen, poco dopo il suo arrivo in India –. L’India è un’amica e un’alleata strategica. Discuterò con Narendra Modi di come portare la nostra partnership strategica al livello successivo”. Il rilancio di“L’Ue è dura con noi sul commercio”, fa sapere, criticando l’imposta sul valore aggiunto in Europa.