Dazi Dombrovskis Rischio è che Pil mondiale crolli del 7%

ROMA (ITALPRESS) – I“li consideriamo ingiustificati. Sarà un problema per la crescita economica sia in Europa sia negli Stati Uniti. E anche altri Paesi. C’è ilche si verifichi una frammentazione economica globale. Ci sono stime del Fmi secondo cui a medio termine il Pil globale scenderà del 7%. E’ come perdere il Pil complessivo della Germania e della Francia. L’impatto negativo è evidente”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario Ue agli Affari economici Valdis. “E’ uno scenario che vogliamo scongiurare. Continueremo a impegnarci con gli Stati Uniti con un approccio positivo. Ma siamo pronti a reagire in modo fermo e proporzionato con dei contro-quando sarà necessario. Difenderemo le nostre aziende, i nostri lavoratori e i consumatori. Al momento ci sono diversi annunci del presidente Trump, ma solo quelli.