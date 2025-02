Iltempo.it - Dazi doganali, guerra tra Trump e Ursula. E l'Italia cerca una terza via

C'è sempre un day after sulle accelerate di Donald. E quella di mercoledì sull'ipotesial 25% sui prodotti europei è stata assai dirompente. Con il solito schema: «Vogliono fregarci», dice agli americani, nella logica di quella logica Maga che connota le logiche di azione soprattutto in chiave interna. L'Unione Europea «sin dalla sua fonone è stata una manna per gli Stati Uniti d'America» ha detto il portavoce della Commissione Europea per il Commercio Olof Gill. E ieri, dopo l'incontro con il Primo Ministro Starmer, ha affermato: «Abbiamo avuto problemi con l'Unione europea a causa deie di molte altre tasse. L'Ue ha citato a giudizio le nostre aziende ed è stata una decisione ridicola. Non ci piace come l'Europa sta trattando il nostro popolo, le nostre aziende. Ci vendono le loro auto ma non possiamo vendere le nostre».