Dazi di Trump, Macron annuncia: l'Ue applicherà tariffe reciproche

Roma, 28 febbraio 2025 – L'Ue prevede di introdurre "reciproci" su acciaio e alluminio e dovrà "rispondere" sugli altri prodotti in risposta alle mosse di. Lo ha detto Emmanuel, reagendo all'imminente introduzione da parte degli Stati Uniti didoganali del 25% sui prodotti europei. In occasione del Consiglio dei ministri della nuova amministrazione, mercoledì scorso, il presidente americano ha pronunciato parole dure contro l’Europa, mettendo in discussione i rapporti commerciali con il vecchio continente. “Abbiamo problemi con l'Ue perché ci mettonosotto forma dell'imposta di valore aggiunto. Fa causa alle nostre aziende. Hanno fatto causa ad Apple per 16 e 17 miliardi, che è completamente ridicolo. Hanno fatto causa a Google. Non ci piace come ci tratta", ha detto il tycoon durante un incontro con il premier britannico Keir Starmer