Davide Shorty, fuori l’album Nuova forma, feat con Serena Brancale e Silvestri

è il nuovo album dida oggi con diverse collaborazioni e che presenterà dal vivo nei clubè il nuovo album di, disponibile in fisico e digitale da oggi venerdì 28 febbraio. Un disco che si muove tra hip hop, soul, jazz e cantautorato.è un viaggio intenso e personale che nasce dalle ceneri di un incendio (nel 2023 un incendio ha distrutto la casa e lo studio di) e si trasin un’opera che parla di rinnovamento, resistenza e bellezza nell’avversità.Prodotto interamente dastesso,è un mosaico sonoro che riflette su temi universali come l’amore, la mascolinità tossica, la depressione, la politica e la disillusione. Ogni traccia è un frammento di vita, nata da necessità e ispirata dal vissuto di, che ha saputo trasre le proprie limitazioni in risorse creative.