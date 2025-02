Oasport.it - Davide Piganzoli risplende a cronometro: “La salita ci ha richiesto il massimo, abbiamo dato tutto”

si è messo in bella mostra nelladella O Gran Camiño, corsa a tappe che si sta disputando in Spagna. L’alfiere del Team Polti VisitMalta ha chiuso al secondo posto la prova contro il tempo a Ourense, accusando un ritardo di 17 secondi dal canadese Derek Gee. Grazie a questo risultato il 22enne si è issato al terzo posto in classifica generale con un ritardo di 17” dal già citato Gee (Israel-Premier Tech) e di 12” dal danese Magnus Cort Uno-X Mobility.Il promettente ciclista nativo di Morbegno, che lo scorso anno si impose al Tour of Antalya e fu terzo al Giro dell’Emilia, è pienamente in lotta per salire sul podio finale di questo appuntamento in terra iberica. La frazione di domani, con l’Alto Pitinidoira e l’Alto do Cebreiro da scalare nel finale, avrà un peso decisivo prima della tappa di domenica con arrivo a Santiago de Compostela.