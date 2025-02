Leggi su Open.online

Il Presidente americano Donald Trump e il responsabile del dipartimento DOGE, Elon Musk, hanno chiesto a ThomsonSpecial Services LLC di restituire oltre 9 milioni di dollari ricevuti per un’svolta per conto del Dipartimento della Difesa. L’accusa riguarda la natura della commessa che, secondo la narrazione diffusa, avrebbe coinvoltodi notizieiningannevoli diai danni della popolazione per qualche oscuro scopo. In realtà,non ha nulla a che fare con la commessa e non si tratta di un’operazione contro i cittadini e lettori.Per chi ha frettasi è affidata all’azienda ThomsonSpecial Services, non al.Il programma aveva come obiettivo testare gli strumenti difensivi che stava sviluppando la stessa Difesa americana.