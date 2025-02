Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, in una nuova clip si mostra lo scontro con un vecchio nemico

Leggi su Movieplayer.it

Tra pochi giorni debutterà su Disney+ la seriee unaanticipa il ritorno di undel protagonista. Unadella serie, in arrivo sugli schermi di Disney+ il 5 marzo con i primi due episodi. Nel video si assiste a un duro, che si svolge sulle scale di un edificio, tra il protagonista e un, che sembra essere maggiormente in difficoltà. Non proseguite con la lettura e la visione, ovviamente, se non volete ! Lain anteprima Nel video pubblicato da IGN si vede Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, affrontare Bullseye/Benjamin Poindexter, parte affidata a Wilson Bethel. I due continuano a combattere nonostante le ferite subite e l'azione si .