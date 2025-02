Ilgiorno.it - Danni causati dai vandali. Approvati interventi per trentamila euro

VOGHERA (Pavia)Approvato un progetto esecutivo da 30milaperstrategici di manutenzione, anche contro idai. Riguarderanno l’arredo urbano e le attrezzature ludiche nei parchetti, nelle aree verdi vicine alle scuole e di sgambamento cani. Oltre alla normale manutenzione, l’attività è necessaria perché negli ultimi anni si sono verificati furti di panchine e di cestini per i rifiuti, danneggiamenti di arredi e di attrezzature in aree destinate a parco che hanno comportato costi extra per le casse comunali.Ora i lavori: "Vogliamo migliorare la qualità degli spazi pubblici rendendo Voghera più accogliente per famiglie, bambini e anziani – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Gabba – Con questo provvedimento interveniamo in maniera mirata sia per fronteggiare idaisia per garantire che le strutture siano in perfetto stato e fruibili".