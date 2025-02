Metropolitanmagazine.it - Daniel Radcliffe non sarà nel film di Clayface, dice James Gunn

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è recentemente intervenuto su Threads per smentire le voci sui social secondo cuisi unirà al nuovo DC Universe come star di, che è ora in fase di sviluppo. Il regista Mike Flanagan sta scrivendo la sceneggiatura del, che viene indicata come una versione horror del fumetto. Il co-direttore didei DC Studios, Peter Safran, ha confermato all’inizio di questo mese che il regista di “Speak No Evil”Watkins è in trattative per dirigere il. “Come abbiamo confermato l’altro giorno, stiamo chiudendo un accordo conper la regia“, ha scritto. “Dato che non abbiamo ancora un regista, non abbiamo nemmeno iniziato il processo di casting.è fantastico, ma di certo non abbiamo parlato con lui o non lo abbiamo preso in considerazione.