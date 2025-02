Bergamonews.it - Daniel Maldini, il fattore che può cambiare le partite: il suo apporto dalla panchina tra le chiavi per la corsa Scudetto

Giornata di vigilia per l’Atalanta che domani (sabato 1 marzo) riceve il Venezia al Gewiss Stadium in occasione del match valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A. Per la Dea si tratta, senza giri di parole, di un’occasione d’oro, di quelle che è severamente vietato fallire. Una vittoria contro i lagunari, infatti, consentirebbe a Lookman e compagni di issarsi, almeno per qualche ora in vetta alla classifica, in attesa del big match del Maradona che vedrà di fronte proprio il Napoli e l’Inter, ovvero le due squadre che precedono i nerazzurri in campionato.Morale della favola, con un successo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, l’Atalanta sarebbe sicura di recuperare punti almeno a una delle due dirette rivali nellaallo, in attesa di conoscere il verdetto della sfida che si giocherà a Fuorigrotta.