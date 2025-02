Velvetgossip.it - Damiano David si svela nel nuovo videoclip e rivela il suo amore per la fidanzata

Il mondo della musica è in fermento per ildi, frontman della celebre band rock italiana Måneskin. Con il suo ultimo brano da solista, “Next Summer”, il 26enne romano ha deciso di spingersi oltre i limiti, presentandosi nudo neldiretto da Damon Baker. Questo audace gesto ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media, rendendo il video virale in poche ore. La canzone, che segna il terzo singolo da solista dell’artista, ha già riscosso un grande successo, tanto che le date del suo tour mondiale sono andate sold out in un batter d’occhio.L’diOltre al suo talento musicale,ha trovato un altro motivo di gioia nella sua vita: l’. Da circa un anno, è legato a Cameron Monaghan, una giovane attrice americana di 29 anni, nota per il suo ruolo nella serie “Descendants”.