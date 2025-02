.com - Damiano David pubblica il video del nuovo singolo Next Summer

È uscito oggi, ildi, accompagnato da un intensoclipÈ uscito oggi, ildiche arriva dopo l’energia dell’ultimoBorn With a Broken Heart, la teatralità di Silverlines, brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista, e Nothing Breaks Like A Heart, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione diper Spotify in occasione di San Valentino.Il brano è accompagnato da unmolto intenso, che vededetenuto in un carcere e in cui si alternano momenti di tensione e violenza a momenti di tenerezza e poesia. L’ambientazione delè una metafora della prigione mentale che ogni persona si ritrova ad affrontare e rappresenta l’idea che non è il mondo esterno a tenere tutti imprigionati, ma le paure e i pensieri di ciascuno.