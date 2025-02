Dilei.it - Damiano David pestato a sangue: la verità nel video

Delle foto di, con un taglio sul labbro e sullo zigomo e un occhio nero sono state pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram e riprese immediatamente sul web. Il cantante sembra essere stato.In realtà, è solo make up per ildel nuovo singolo in uscita venerdì 28 febbraio, alle 14, Next Summer, ballad intima e introspettiva che arriva dopo Silverlines, pubblicato il 27 settembre e Born with a Broken Heart uscito il 29 ottobre.Fonte: IPAsul set deldel singolo “Next Summer”Altri tre singoli (Next Summer, Voices e The Bruise) erano stati presentati dain anteprima durante il suo concerto di debutto al Poisson Rouge di New York, il 29 ottobre 2024. Visualizza questo post su Instagram Parlando del pezzo, il cantante ha spiegato: “A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta.