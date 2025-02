Panorama.it - Damiano David: esce il nuovo singolo, Next Summer

Ogni uomo ha la sua prigionia. È questa la scritta che compare in apertura del video che accompagna ildi. Nelle immaginiè detenuto in un carcere e in cui si alternano momenti di tensione e violenza a momenti di tenerezza e poesia. L’ambientazione del video è una metafora della prigione mentale che ogni persona si ritrova ad affrontare.Il pezzo, una ballad epica e intensa, prosegue il percorso solista del frontman dei Maneskin, un altro capitolo verso la consacrazione internazionale. «Quando non abbiamo la forza di affrontare il cambiamento, la mente può diventare una prigione. Ci ritroviamo bloccati, fermi. In una gabbia fatta di paure, giudizi e insicurezze. La paura di non essere abbastanza, di non avere successo, di non soddisfare le aspettative degli altri, ci tiene imprigionati.