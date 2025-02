Ilfattoquotidiano.it - Damiano David completamente nudo per il nuovo singolo “Next Summer”, le foto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si intitola “” ed è ildi. Il motivo per cui se ne parla, però, ha ben poco a che vedere con il lato musicale. Il cantante appare infatti integralmentenellepromozionali scattate dalgrafo Damon Baker che accompagnano l’uscita del brano e del video. Pure nel videoclip appena pubblicato, in effetti,viene immortalato senza vestiti, seppur in pochi frame. La notizia ha fatto felici i tanti fan del frontman dei Maneskin, che lo hanno fatto finire nei trend delle ultime ore.Di recenteintervistato da Music Connection ha dichiarato, a proposito dell’esperienza con la sua band: “Siamo diventati estremamente famosi e abbiamo ottenuto molti successi. Abbiamo persino vinto premi che di solito non appartengono ad artisti stranieri.