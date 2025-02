Biccy.it - Damiano David come mamma l’ha fatto nel video di Next Summer

A quattro mesi dall’uscita di Born With A Broken Heart,è tornato con. Poco prima dell’uscita del nuovo singolo, il fotografo Damon Baker ha pubblicato delle foto promozionali molto, molto particolari del cantante in versione “nature (qui per vederle) e poco fa è uscito anche ilmusicale del pezzo.All’inizio della clipviene arrestato e durante la perquisizione corporale si mostra. La canzone merita (non è nulla di così originale, ma è davvero una ballad ben confezionata e tutta da cantare), cosìile anche fosse solo per la scena dell’entrata in carcere io fossi in voi un’occhiata la darei.out tonight at 1am CET! pic.twitter.com/OqdueIrxAI—(@99) February 27, 2025, traduzione di