Juventusnews24.com - Damiani rigetta la Juve dei giovani: «I bianconeri hanno un obiettivo ben diverso, ma per quest’anno c’è un traguardo da raggiungere obbligatoriamente»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex calciatore della, ha parlato della situazione attuale della Vecchia Signora, che ora gioca per unOscarha parlato della situazione dellaai microfoni di 1 Football Club su 1 Stadion Radio. Ecco le sue parole dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli.PAROLE – «Deve essere il quarto posto, quindi la qualificazione in Champions League. Se non dovesse riuscirci, l’annata sarebbe negativa, inutile nasconderlo. È vero che la squadra ha moltie che si sta facendo un lavoro importante, però allantus non basta valorizzare i: bisogna vincere, perché è una società abituata a primeggiare.»Leggi suntusnews24.com