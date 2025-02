Sport.quotidiano.net - Dall’infermeria. Inzaghi tira un sospiro di sollievo: Thuram recuperato

Una buona e una cattiva notizia a trentasei ore dal big match del “Diego Armando Maradona“: finalmente Marcusè rientrato in gruppo, ha svolto sessioni complete di allenamento con i compagni e sarà disponibile per la sfida di domani pomeriggio. Simonepuò dunquere un sospito di, il problema alla caviglia del francese sembra essere superato.punta anche interrompere un digiuno di gol che dura dal 19 gennaio, quando andò a segno nel 3-1 casalingo contro l’Empoli. Per la serata l’attaccante sfoggerà un look tutto nuovo, con delle trecce alla Lewis Hamilton, già mostrato ai suoi follower su Instagram qualche giorno fa. Per un giocatore che torna, un altro che si ferma. L’allenatore deve purtroppo fare i conti con una defezione di peso: a Napoli non ci sarà Matteo Darmian a causa di una “distrazione muscolare“ che lo costringerà ad un riposo forzato di tre settimane (salterà anche la doppia sfida di Champions League col Feyenoord).