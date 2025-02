Iodonna.it - Dalle eroine di Max Mara alla fanciulla di Emporio Armani alla dea di Etro

L’indole femminile in tutte le sue forme è l’assoluta protagonista del giorno 3 della Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2025/2026 (dopo un inizio all’insegna delle sfilate miste). Contraddittoria, e per questo più che mai familiare, quella della donna di Prada, sfilata clou nella giornata del 27 febbraio. Maxporta in scena una novella Jane Eyre, Giorgioperunasbarazzina,una dea moderna. Prada rivoluziona la femminilità: la moda che interroga, destabilizza, libera X Leggi anche › La studiata disinvoltura di Gucci.