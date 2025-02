Calciomercato.it - Dal sondaggio del Milan all’estero: il post-Juve di Thiago Motta

Dove potrebbe essere il futuro del tecnico italo-brasiliano in caso di addio ai bianconeriGiuntoli ha confermatodopo la figuraccia in Coppa Italia contro l’Empoli, ma la permanenza alladel tecnico è sempre più a rischio.Daldel: ildi(LaPresse) – Calciomercato.itConsiderati i problemi interni alla squadra, dalla Continassa filtra che la società bianconera potrebbero esonerarlo anche in caso di qualificazione alla prossima Champions.AmmiratoriNonostante una stagione fin qui nettamente al di sotto delle attese, però,vanta ancora un discreto numero di ammiratori. In particolare– tra Francia, Spagna e Premier – dove l’italo-brasiliano non ha mai nascosto di voler allenare.I limiti diDel resto parliamo di un allenatore molto giovane (43 anni ad agosto) che fino all’esperienza con lantus, in cui ha palesato grossi limiti dal punto di vista del carattere nonché della gestione del gruppo, è sempre riuscito a lasciare il segno.