Spazionapoli.it - Dal Napoli al Paris Saint Germain, il racconto di Fabiàn: spunta un retroscena che in pochi sapevano

Leggi su Spazionapoli.it

Deiparticolari riguardo il suo passaggio al: ne ha parlatoRuiz proprio in queste ore. Khvicha Kvaratskhelia è stato soltanto l’ultimo dei calciatori dela lasciare l’Italia per approdare in quel di Parigi per giocare con la maglia del. Storicamente, va detto, non sonoi giocatori che hanno seguito la strada della Tour Eiffel partendo proprio dalla città partenopea.Tra questi ancheRuiz, uno che in casaè riuscito a fare cose importante, anche se secondo molti all’ombra del Vesuvio lo spagnolo poteva esprimere ancora di più rispetto a quanto fatto nella sua avventura partenopea.In queste ore proprioha raccontato il suo passaggio al, svelando anche deiparticolari riguardo il suo adattamento all’avventura parigino.