Dal "bustagate" del 2017 all'unico pareggio tra attrici protagoniste. Dalla faccia di Gleen Close perdente a Benigni sulle spalle di Spielberg

Nonostante a presentare chiamino comici tra i più bravi, gli Oscar sono di solito molto poco divertenti se ci si limita alle loro battute. Sicché occorre stare attenti a tutto quello che succede attorno. È lì, infatti, che si nascondono i momenti che rimarranno memorabili nella storia dei premi. Dunque attenti. Ma quali sono i momenti più memorabili e virali degli Oscar? Oscar 2025: ecco chi sono le 5 donne candidate al premio come miglior attrice X Leggi anche › Il film più candidato agli Oscar è anche il più odiato: le polemiche infinite su “Emilia Pérez” Cosette come ildel, con La La Land scansato dal palco dal vero miglior film dell’anno, Moonlight, forse il massimo dell’imbarazzo in quasi cento anni di cerimonie.