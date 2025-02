Ilgiorno.it - Dai salumi ai piatti dello chef al mercato di piazza Wagner: “Da noi si può anche pranzare”

Milano – La storia di “Ceba“ alcomunale coperto dicomincia con l’apertura di una salumeria nel 1994. A questa si è affiancata la gastronomia 11 anni dopo, i cuivengono preparati nella cucina-laboratorio, e l’angolo con i tavolini a disposizione dei clienti per la pausa pranzo. Tutto all’interno delnato nel 1929, il più antico della città. “È come mangiare al ristorante ma in modo più pratico e veloce, scegliendo tra tante proposte”. Nel menù? Tra le specialità la parmigiana mono porzione, diversi tipi di tortini di riso, verdure fresche, lasagne per ogni palato, arancini e supplì, mondeghili (tipiche polpette milanesi)vegetariani, che è possibile pure portare via in un cartoccio: street food con cibi della tradizione. Parola di Bruna Colleoni, la fondatrice, che oggi ha 74 anni ed è in pensione ma a volte torna ad affiancare il figlio Marco Pettignano, di 47, che dietro il bancone è cresciuto.