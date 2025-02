Today.it - Dai campi al cinema: il cortometraggio che racconta l’amore per il Padova

Leggi su Today.it

Ciak, si gira! Ilfinisce sotto i riflettori, ma questa volta non sul campo. L’Acb Mario Merighi lancia un nuovo progetto: unchela passione dei tifosi più giovani per il biancoscudo.L’iniziativa nasce da un’idea di Gianfranco Borsatti, presidente dell’Acb, in.