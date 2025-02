Formiche.net - Dagli Emirati all’India, vi racconto la traiettoria indo-mediterranea di Roma. Parla Terzi

C’un un incrocio di interessi strategici tra Italia,Arabi Uniti, India e Unione europea, come dimostrato anche dal viaggio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Nuova Delhi, dalla serie di accordi siglati recentemente trae Abu Dhabi, dalla crescente connessione italo-indiana, dall’ipotesi di un maxi accordo commerciale tra Ue e Abu Dhabi. Intese che rafforzano legami che spaziano dall’energia alla sicurezza, fino alla cooperazione nel Mediterraneo allargato e in Africa, e si collocano all’interno di iniziative cruciali come l’asse-mediterraneo di Imec e la visione collegata al Piano Mattei. Formiche.netdel quadro di politica internazionale chesi trova davanti con il senatore di Fratelli d’Italia Giuliodi Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche Europee e già ministro degli Esteri, per comprendere il significato di questa intesa e il suo impatto sul futuro della Penisola.