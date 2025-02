Donnapop.it - Da Uomini e Donne a OnlyFans: ex protagonista del programma di Maria De Filippi sul sito a luci rosse, ecco chi è

Daè un attimo: un ex volto del dating show diDeè approdato sulla piattaforma per adulti; di chi stiamo parlando?di questo cambio di rotta è Diego Daddi; l’ex volto diha aperto un profiloa cui si può accedere pagando la cifra di 25 euro. #NuovaFotoProfilo pic.twitter.com/XMQy3OYiV0— Diego Daddi (@DiegoDaddi) January 8, 2022Dacosa fa oggi Diego DaddiDiego Daddi oggi ha 40 anni ed è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a; nonostante inizialmente corteggiasse un’altra persona, ha lasciato ilinsieme a Elga Enardu, sorella della più nota Serena. Era il 2017 e fra loro è sbocciato l’amore, divenendo marito e moglie successivamente. View this post on InstagramA post shared by ???? ?????? (@elgaenardu)Ma come ha reagito lei alla notizia che la sua dolce metà abbia deciso di approdare sumostrando contenuti inediti? Elga – via social – ha voluto chiarire cosa stia succedendo con Diego: “Io e lui non siamo affatto in crisi, abbiamo semplicemente avuto un momento di tensione che abbiamo sbagliato a rendere pubblico sui social”.