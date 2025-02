Quotidiano.net - Da quello sull’acqua al ’Fuori Controllo’ fino a Fano, il più antico della regione

Al Carnevaledi Comacchio, il 2 marzo, le barche allegoriche sfileranno lungo i canalipittoresca cittadina nel Delta del Po. Banchetti e spettacoli da oggi a domenica al Carnevale rinascimentale di Ferrara, dedicato ai fastifamiglia d’Este. Il 2 marzo si festeggia anche a San Giovanni in Persiceto (Bologna) nel segnomaschera tipica, il contadino Bertoldo. Parata di colori, forme e suoni al- Carnevale ‘25 in Montagnola, Bologna.al 9 marzo le sfilate di carri proseguono, la domenica, nella bassa reggiana, per lo storico Carnevale di Castelnovo di Sotto. C’è tempoal 16 marzo per visitare Cento (Ferrara) e gli enormi carri allegorici di cartapesta. Tra i più gettonati delle Marche, c’èdi(nella foto), il piùe secondo d’Italia dopo Venezia.