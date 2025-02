Formiche.net - Da Londra a Bruxelles, la settimana della verità per la difesa europea

Occhi puntati suquesta domenica per il vertice sullaindetto dal primo ministro britannico, Keir Starmer, al rientro dal suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Invitati a partecipare non solo istituzioni e Paesi membri dell’Ue, ma anche Norvegia, Turchia e vertici Nato, nonché Ucraina. Intanto, lato Ue, c’è attesa per il Consiglio europeo del 6 marzo, durante il quale dovrebbe essere sciolto il nodo dello scorporo delle spese militari dai vincoli di bilancio comunitari. Mentre gli Stati Uniti ricalibrano le loro priorità e si preparano a ridurre il loro impegno militare in Europa, i leader del Vecchio continente sono chiamati a confrontarsi sul futuroloro stessa sicurezza. Di cosa si parlerà aDopo il summit a otto di Parigi voluto da Emmanuel Macron — risoltosi in un nulla di fatto —, è il turno di Keir Starmer di provare a farsi promotore di una nuova architettura di sicurezza, a maggior ragione dopo il passaggio di testimone con gli Usa a capo del Gruppo di contatto per il supporto all’Ucraina.