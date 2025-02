Iltempo.it - Da Lerner a Saviano, quel regalo ai carnefici di Hamas

Leggi su Iltempo.it

Impossibile fare peggio di così. Roberto, Gade gli altri firmatari dell'appello contro Israele sono riusciti a toccare il fondo, cioè mettere nero su bianco un'iniziativa che conduce ad un solo risultato concreto: fornire aidiuno strumento politico utilissimo alla loro causa di morte, cioè indicare al mondo che i cattivi sono a Gerusalemme e TelAviv, che il governo guidato da Netanyahu è il vero mostro in terra di Palestina, che oggi gli ebrei sono impegnati in uno sforzo di «pulizia etnica» (citazione testuale dal manifesto pubblicato). Quindi il problema non è la mostruosa volontà di progettazione ed esecuzione del 7 ottobre, il giorno più tragico dalla fondazione d'Israele a oggi, un giorno nel quale una violenza spaventosa si rovescia su giovani a un raduno musicale e famiglie inermi nelle proprie case: il problema è Israele.