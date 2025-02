Iodonna.it - Da Elodie in abito goffrato bianco per Prada a Rose Villain in look total logo da Fendi, Milano si illumina con le tendenze glam lanciate nei front row

Leggi su Iodonna.it

Nel cuore dellaFashion Week, l’escalation di eventi ad altissimo tassoè alle stelle. Nella giornata di giovedì 27 febbraio, tutti gli occhi sono puntanti sue il suo fashion show per la collezione fw 2025/2026 disegnata dal direttore creativo Raf Simons e Miuccia, ma il pubblico non dimentica anche gli altri appuntamenti in calendario: la sfilata di Etro, Roberto Cavalli,e Max Mara. . Il motivo, oltre allemoda pure e semplice, è ovviamente anche un altro: le star sedute in prima fila.Fashion Week, Sharon Stone ospite allo show di Antonio Marras X Un pot-purri di nomi e volti super famosi, a cui si aggiungono le altre celebrità con il cuore fashionista avvistate nei ricchi parterre delle ultime ore.