Lookdavip.tgcom24.it - Da Elodie a Chiara Ferragni: le vip alla fashion week di Milano

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Altro giro, altra corsa: è iniziata la. Il fermento in città è alle stelle, tra sfilate, presentazioni ed eventi. Le modelle schizzano da un backstage all’altro mentre le vip affollano il front row. Tra pioggia e sole, non è facile scegliere gli outfit, eppure le famose riescono a proporre sempre mise accattivanti e abbinamenti da copiare. Ecco chi è in città per le collezioni Autunno-Inverno 2025/2026. Look per tutti i gustiZoe CristofoliCome stupire tra tanta concorrenza? Il ventaglio è ampio. C’è chi opta per la sensualità, chi per il colore, chi per le forme insolite. Di certo le vip sanno come farsi notare. Minigonna e micro top in tessuto con cuori multicolor per Giulia Salemi, giocosa allo show di Marco Rambaldi a un mese dal parto del piccolo Kian.