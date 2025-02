Ilrestodelcarlino.it - Da Butelli a Pagliuso, tra crac e retrocessioni

di Mauro MalagutiPiù bassi che alti. È la storia della Spal. Chi la segue è abituato a soffrire, e nonostante i tre recenti anni in A conosce già travagli come quelli attuali: la tifoseria non occasionale ha sempre saputo ricompattarsi quando la Spal era sul bordo del burrone, ed è accaduto più volte. Se in serie A patire è normale e in B rientra nelle possibilità, è in C che si sono vissuti i peggio spasmi di passione. Se con Mazza la Spal ha frequentato 16 anni al massimo livello e solo 4 stagioni in C (sempre di vetta) su 29, i primi pericoli di caduta in quarta serie risalgono alla parte finale della gestione Mazzanti. Nel 1982-83, dopo la caduta dalla B coi Giovannone, Tivelli e Maritozzi, la squadra si salvò vincendo inopinatamente la penultima a Vicenza, tenuta a galla dai gol di Beppe Galluzzo.