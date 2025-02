Amica.it - Da “Belcanto” a “FolleMente”, Vittoria Puccini alla ribalta tra cinema e tv

Asso pigliatutto. Così è avvenuto il ritorno disulla scena dello spettacolo italiano. Per l’attrice è un momento d’oro. Perché è tornata protagonista della prima serata di Rai 1 con Belcanto, serie tv in costume diretta da Carmine Elia. E la prima puntata non ha tradito le aspettative: la fiction ha conquistato oltre 3,5 milioni di spettatori. Non solo.è anche tra i protagonisti di FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese con un super cast, che sta registrando incassi record. E con la figlia 18enne Elena Preziosi è stata tra le celeb della Milano Fashion Week nel front row della sfilata evento di Fendi. Insomma, la star è tornata.Dtv alsi riprende la scena.