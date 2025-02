Anteprima24.it - Cusano Mutri: è ancora emergenza acqua

Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo consiliare d’opposizione “Nuova”, costituito dai consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, con interrogazione n. 17, pubblicata anche sulla pagina facebook del gruppo, ha portato all’attenzione del Sindaco di, per la terza volta dall’insediamento della nuova Amministrazione, alcune problematiche riguardanti il razionamento e l’inquinamento dell’potabile.Affermano i consiglieri: “un territorio come il nostro, ricco di sorgenti d’e ambiente salubre, non dovrebbe avere di questi problemi, che invece per l’intero arco dell’anno ci rendono difficoltoso il viver quotidiano. Con le due interrogazioni precedenti, la n. 6 del 15/10/2024 e la n. 9 del 19 dicembre 2024 abbiamo rappresentato sull’argomento ‘inquinamento e razionalizzazione dell’’ problematiche di vario genere le cui risposte del Sindaco non ci hanno pienamente soddisfatto tant’è che le soluzioni stentano ad arrivare.