Cup bob: il taglio corto più cool del momento è un omaggio agli anni '90

Il bob continua a dominare le tendenze capelli e, proprio quando pensavamo di aver visto ogni sua variante, ecco arrivare il cup bob. Questo nuovoultra chic sta conquistando sempre più fan grazie alla sua forma strutturata e alla sua capacità di valorizzare i lineamenti con un tocco retrò ma incredibilmente moderno.Cos’è il cup bob?Il cup bob è un caschetto, tato quasi a pari altezza del mento, pensato per abbracciare i contorni del viso – da qui il nome “cup”, che richiama la forma arrotondata di una tazza. Il risultato? Un look definito e raffinato, perfetto per incorniciare i tratti e dare un tocco glam senza troppi sforzi.Perché sceglierlo?Se ami il mood‘90, questoè per te. Il cup bob riesce a coniugare perfettamente la nostalgia di quell’epoca con un tocco contemporaneo e minimalista.