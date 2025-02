Laprimapagina.it - Crotone, riapertura del sito archeologico di via Napoli

Leggi su Laprimapagina.it

Alla cerimonia di riaperturserano presenti il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro eStefania Argenti e Santo Vazzano del Consorzio Jobel capofila del partenariato con gli enti del terzo settore: Circolo Arci “Culture In Movimento”, “Multitracce”, “Schola Italika Bios Pitagoricos” che cureranno, a seguito di manifestazione di interesse indetta dal Comune, la gestione ai fini della fruizione e valorizzazioneIl, risalente ad un periodo compreso tra il VIII sec. a.c. e il XII d.c.), è di rilevante importanza, attrattivo per i cittadini e i turisti che lo vorranno visitare e rappresenta un periodo della storia della città, il suo importante passato che rivive attraverso i resti ivi presenti.