Crollo solaio famiglia nel dramma | Non torneremo più in quella casa

Pietrasanta (Lucca), 28 febbraio 2025 – “Gli uffici del Comune ci hanno detto che non faremo più ritorno nella nostra: non importa quanto staremo in questo residence provvisorio, chiediamo un alloggio definitivo per assicurare un tetto alle nostre bimbe. Pensare che quelavrebbe potuto cadere sulle nostre teste.”. Difficile trovare un aggettivo alle sensazioni che sta provando la giovane coppia – lui 43 anni e lei 26 – sgomberata il 19 febbraio dall’ex palazzo pretorio a causa della porzione dicrollata al terzo piano. La, che include due bambine di 9 e 5 anni, quest’ultima con problemi di asma, viveva nell’appartamento dall’ottobre 2022 in emergenza abitativa. Il contratto, valido un anno, più sei mesi di proroga, era scaduto nel marzo 2024. Ma in attesa di una sistemazione definitiva laè rimasta lì continuando a pagare regolarmente affitto e bollette.