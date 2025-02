Anteprima24.it - Crollo a Scampia, una decina di indagati per omicidio plurimo e lesioni colposi

Tempo di lettura: 2 minutiUnadi persone risultano iscritte nel registro degli, per ildel ballatoio nella Vela Celeste di. Da quanto si apprende, è giunta così la svolta investigativa sul tragico cedimento, avvenuto nella serata di lunedì 22 luglio 2024. Il disastro ha provocato tre morti e undici feriti, tra cui sette bambini.Per il momento, la procura di Napoli (pm Manuela Persico) indaga su tecnici e funzionari del Comune di Napoli. Non ci sarebbero invece politici. Le ipotesi sono dicolposocolpose ecolposo. Si tratta di un primo salto di qualità dell’inchiesta. Ma le indagini non sono certo chiuse.La Squadra Mobile partenopea, delegata dal pm, si è concentrata su due aspetti. Uno riguarda presunte responsabilità per la manutenzione dell’area.