Biccy.it - Cristicchi ribadisce: “Mamma è lucida, la canzone parla di un futuro ipotetico, non è Alzheimer”

Leggi su Biccy.it

Cinque anni fa Simoneha scritto Quando Sarai Piccola, un brano dedicato a sua madre e che ha presentato anche ad Amadeus per gli scorsi Festival di Sanremo: “L’avevo già proposta, ma non sono arrabbiato. Addirittura ora devo dire grazie ad Amadeus per non aver preso il mio pezzo, perché nei suoi Sanremo mi sarei sentito un po’ a disagio e fuori posto“. Alla fine invece Carlo Conti ha scelto Quando Sarai Piccola e da subito giornalisti e utenti sui social hanno associato il testo del brano all’, scatenando un’ondata di commozione e solidarietà nei confronti del noto cantautore. A Festival concluso, ospite a Domenica In da Mara Venier, Simone ha fatto chiarezza e ha dichiarato che suanon ha mai avuto l’, ma un’emorragia cerebrale.“Ascoltandoti anche in prova non c’era nessuno che non si fosse commosso, c’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, ti dico semplicemente GRAZIE.