.com - Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate, Al Nassr non vuole giocare in Iran

Leggi su .com

toc (Adnkronos) – La popolarità diin Medio Oriente è ai massimi storici, mentre continua a trascinare l’Al– con 17 gol in 21 partite – al top della Saudi League. Ma non è tutto rose e fiori per il fuoriclasse di Madeira. Il suo club ha chiesto infatti di disputare la partita di Champions League asiatica contro l’Esteghlal, squadraiana, in campo neutro per motivi di sicurezza, poiché Cr7 a Teheranfino a 100per un presunto episodio di adulterio risalente al 2023. “A causa della brutta esperienza dia Teheran l’anno scorso, la partita dovrebbe essere giocata in campo neutro”, si legge in una lettera inviata dall’Alall’Esteghlal. Nel settembre 2023, l’Alfu ospite di un altro club di Teheran, il Persepolis, e migliaia di tifosi presero d’assalto l’hotel della squadra per avvicinarsi a, prima di essere dispersi dalla polizia.