Cristiano Ronaldo e il caso di adulterio in Iran la trasferta ad alta tensione dell’Al Nassr per un bacio | perché rischia 100 frustate

Leggi su Open.online

Sarà unacarica diquella a Teheran per, che proprio indi essere punito con 100. I vertici del suo Alhanno chiesto di giocare in campo neutro la sfida di Champions asiatica contro l’Esteghlal, in programma lunedì 3 marzo. Ma quella che nel 2019 è stata per sei mesi la squadra allenata da Andrea Stramaccioni ha detto no: la partita si fa e per CR7 sarebbero state garantite tutte le misure necessarie per un piacevole soggiorno in, spiega il Corriere della Sera. Al portoghese e alla squadra di Stefano Pioli non resta che farsi andare bene le rassicurazioniiane.Ildinel 2023Nella lettera inviata agli avversariiani, la squadra saudita ha appena accennato alla «brutta esperienza a Teheran» avuta dae che avrebbe imposto la necessità di giocare su campo neutro.